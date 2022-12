Prima pagina Corriere dello Sport: “Juventus, la carta Marotta”

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del futuro della Juventus. Infatti John Elkann vuole cambiare tutto rispetto al recente passato e, per quello, vuole inserire tutte figure nuove in dirigenza. Eccezion fatta per un nome, quello di Giuseppe Marotta, ex amministratore delegato bianconero e oggi all'Inter. Non preoccupa, per ora, l'inchiesta UEFA perché il Presidente Aleksander Čeferin, ha già ottenuto la 'testa' di Andrea Agnelli.