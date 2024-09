Prima pagina Corriere dello Sport: “Un marziano tra noi”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, lunedì 9 settembre 2024 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in copertina, concede spazio unicamente all'impresa di Jannik Sinner. L'italiano, infatti, ha battuto Taylor Fritz in tre set (6-3, 6-4, 7-5) conquistando gli US Open a New York. Il 2024 è decisamente il suo anno: una vittoria di prestigio da dedicare alla zia malata.