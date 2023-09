Prima pagina Corriere dello Sport: “Sempre azzurro”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, sabato 9 settembre 2023. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, sabato 9 settembre 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina del 'Corriere dello Sport' apre con l'Italia. Spalletti debutta in Macedonia: sfida chiave per Euro 2024. Kvara travolto dalla Spagna del baby Yamal, oggi tocca a Lukaku. In basso Juve i conti tornano. Poi la MotoGP e i Mondiali di Basket. Ecco la prima pagina del 'Corriere dello Sport'.