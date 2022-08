Prima pagina Corriere dello Sport: “La Juve perde i pezzi”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, martedì 9 agosto 2022. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicolaoggi, martedì 9 agosto 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del problema infortuni in casa Juventus. A sei giorni dal debutto in campionato, infatti, il tecnico Massimiliano Allegri perde un'altra pedina importante dopo Paul Pogba. Si è fermato il portiere polacco Wojciech Szczęsny: starà fuori 20 giorni. Intanto, Adrien Rabiot va verso il Manchester United.

Le belle notizie arrivano dal calciomercato: in chiusura Filip Kostić dall'Eintracht Francoforte, poi assalto a Leandro Paredes del PSG. Il Napoli di Aurelio De Laurentiis insiste per prendere Giacomo Raspadori dal Sassuolo: ci sono 10 milioni di distanza tra domanda e offerta. Capitolo portieri: preso Salvatore Sirigu come secondo, è più vicino Keylor Navas come estremo difensore titolare.

Mentre, secondo l'editoriale di Alberto Polverosi, sono Milan e Roma a partire in pole position per la Serie A 2022-2023, in Coppa Italia si è rivisto Siniša Mihajlović, in panchina in occasione di Bologna-Cosenza 1-0. Bentornato! Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, martedì 9 agosto 2022