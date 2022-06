Prima pagina Corriere dello Sport: “Galliani: ‘E siamo ancora qua’”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, giovedì 9 giugno 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'intervista esclusiva ad Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, club alla sua prima, storica promozione in Serie A, nonché ex dirigente del Milan per oltre trent'anni. In alto, sotto la testata, spazio al calciomercato. L'Inter è vicina a Paulo Dybala: primo contatto, ieri, nella sede nerazzurra con il suo agente Jorge Antún. Offerto un quadriennale da 5,5 milioni di euro netti a stagione più bonus.