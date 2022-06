Quotidiani sportivi, le prime pagine: Dybala verso il sì all’Inter

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il primo sì di Paulo Dybala all'Inter. Nel giro di una settimana la 'Joya' dovrebbe firmare per quattro anni con i nerazzurri, ingaggio di 6 milioni di euro netti a stagione più bonus. Per l'ex interista Daniele Adani, super coppia con lui e Lautaro Martínez. Oppure con Romelu Lukaku, che potrebbe tornare in prestito dal Chelsea nel caso in cui fosse inserito Denzel Dumfries come contropartita tecnica nell'affare. La Juventus potrebbe confermare Álvaro Morata e prendere Filip Kostić: il tutto mentre Ángel Di María lancia segnali ai bianconeri. Saranno 100, invece, i milioni che il Milan potrà spendere nel calciomercato estivo: i rossoneri puntano Renato Sanches, Noa Lang e Charles De Ketelaere. Chiosa con l'intervista esclusiva a Vincenzo Montella e il focus sull'Italia di Roberto Mancini.