Prima pagina Corriere dello Sport: “Il tocco dei maghi”

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicolaoggi, domenica 9 aprile 2023. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Lazio-Juventus, posticipo della 29^ giornata della Serie A 2022-2023 vinto dai biancocelesti di Maurizio Sarri. Reti di Sergej Milinković-Savić e Mattia Zaccagni; nel mezzo, il decimo gol in campionato del francese Adrien Rabiot. Illuminante, però, l'assist di tacco di Luis Alberto per il gol del successo dei padroni di casa.

Vince anche la Roma di José Mourinho in casa del Torino. Per stendere i granata di Ivan Jurić ed agguantare il terzo posto in solitaria in graduatoria basta un penalty di Paulo Dybala in avvio di match. Si parla, poi, della crisi dell'Inter di Simone Inzaghi: ai nerazzurri, in questo momento della stagione, mancano molto i gol degli attaccanti. Non ha invece questi problemi il Napoli di Luciano Spalletti: le parole di Victor Osimhen sono un segnale d'amore.

Per concludere, un occhio in Premier League, dove Cristian Stellini e Roberto De Zerbi, manager italiani di Tottenham e Brighton, hanno litigato in campo! Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, domenica 9 aprile 2023