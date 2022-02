Prima pagina Corriere dello Sport: “Reazione da Inter”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, mercoledì 9 febbraio 2022. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 9 febbraio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la reazione dell' Inter che, dopo la sconfitta nel derby , si riprende e batte 2-0 la Roma nei quarti di finale di Coppa Italia . A 'San Siro' decidono i gol di Edin Džeko ed Alexis Sánchez nel giorno del ritorno di José Mourinho nella Milano nerazzurra.

Brutta notizia, però, per Alessandro Bastoni , il quale, dopo aver incassato due giornate di squalifica per il post-derby, si infortuna e rischia di saltare la sfida di Champions League contro il Liverpool della prossima settimana. Stasera, intanto, altro quarto di finale del trofeo nazionale tra il Milan di Stefano Pioli e la Lazio di Maurizio Sarri .

Quest'ultimo, in fase di presentazione del match, si è lamentato spiegando come, a suo avviso, la Coppa Italia sia la competizione più antisportiva di tutte. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).