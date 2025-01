Prima pagina Corriere dello Sport: “Frattesi, idea Napoli”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, giovedì 9 gennaio 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, giovedì 9 gennaio 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di calciomercato e, in particolare, dell'idea del Napoli: prendere Davide Frattesi dall'Inter. Il direttore sportivo dei campani, Giovani Manna, pensa di poter prendere il centrocampista italiano classe 1999 con la formula del prestito con obbligo di riscatto.