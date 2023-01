Prima pagina Corriere dello Sport: “RicantaNapoli”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, lunedì 9 gennaio 2023. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicolaoggi, lunedì 9 gennaio 2023. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, celebra il Napoli di Luciano Spalletti. Gli azzurri, infatti, passano 0-2 a 'Marassi' contro la Sampdoria grazie alle reti di Victor Osimhen ed Eljif Elmas. Altri tre punti, toccata quota 44 in classifica in Serie A.

Una vittoria valsa il titolo di Campione d'Inverno con due turni di anticipo, visto che il Milan, a 'San Siro', si fa rimontare due reti in 6' dalla Roma ed esce dal campo soltanto con un 2-2. Per i giallorossi, gol di Roger Ibañez all'87' e di Tammy Abraham al 93' dopo che i rossoneri erano andati a segno con Pierre Kalulu nel primo tempo e con Tommaso Pobega nel secondo.

La squadra di Stefano Pioli agganciata al secondo posto, a quota 37 punti, dalla Juventus di Massimiliano Allegri. In alto, sotto la testata, si parla della guerriglia tra ultras di Napoli e Roma sull'A1, nello stesso autogrill dove, anni fa, perse la vita il tifoso laziale Gabriele Sandri. Un ferito negli scontri, 15 chilometri di coda per le auto. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, lunedì 9 gennaio 2023