Prima pagina Corriere dello Sport: “Ancelotti: ‘Il Brasile è un po’ mio'”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, giovedì 8 dicembre 2022. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicolaoggi, giovedì 8 dicembre 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con un'intervista esclusiva a Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, che parla soprattutto del Brasile, una delle Nazionali che ha maggiormente impressionato ai Mondiali in Qatar.

Nella 'Seleção' militano giocatori dei 'Blancos', come Éder Militão, Rodrygo e Vinícius Júnior, ma anche calciatori che Ancelotti ha allenato in precedenza, come Casemiro proprio a Madrid e Richarlison ai tempi dell'Everton. Ritorno di fiamma tra Achraf Hakimi, una delle stelle della sorpresa Marocco e l'Inter, mentre la compagna di Cristiano Ronaldo va all'attacco dopo l'esclusione di CR7 dai titolari in occasione di Portogallo-Svizzera degli ottavi.

Da Doha la carica di Adrien Rabiot, centrocampista della Juventus, che dichiara come i bianconeri credano ancora nello Scudetto. Per concludere, il 3-2 in amichevole del Napoli in Turchia contro l'Antalyaspor nel segno di Giacomo Raspadori: doppietta e un assist. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, giovedì 8 dicembre 2022