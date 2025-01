Prima pagina Corriere dello Sport: “Milan, la rivoluzione di Conceicao”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 8 gennaio 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con un'intervista in esclusiva a Claudio Ranieri, allenatore della Roma, tra presente e futuro. Si parla dei progetti che i Friedkin hanno per il club, del possibile ritorno in società di Francesco Totti ma anche del rinnovo del contratto di pezzi da 90 come Mats Hummels e Paulo Dybala.