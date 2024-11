Prima pagina Corriere dello Sport: “Passo da Inter”

Stoccarda-Atalanta, in Germania, finisce invece 0-2. Reti di Ademola Lookman e Nicolò Zaniolo per la 'Dea' di Gian Piero Gasperini, che firma, così, un'altra impresa europea. Sul quotidiano romano, poi, trova spazio un'intervista in esclusiva a Gabriele Gravina, Presidente della F.I.G.C. (Federazione Italiana Giuoco Calcio), così come una notizia di calciomercato sulla Juventus.

Sembra, infatti, che i bianconeri - con il loro direttore tecnico Cristiano Giuntoli - siano andati sulle tracce di Jonathan David, attaccante del Lille, il quale ha rifilato un bel gol alla 'Vecchia Signora' nell'ultimo turno di Champions. Si libererà a parametro zero dai 'Dogues' il prossimo 1° luglio e pare che la Juve sia in parola con i suoi agenti: 7 milioni di euro di commissioni e stipendio di 5 netti a stagione per il bomber canadese.

Oggi, però, si disputeranno anche le partite di Europa League e Conference League. Alle ore 18:45 ci sarà Union Saint-Gilloise-Roma: i giallorossi, che non vincono in trasferta da sette mesi, sono obbligati a vincere. L'allenatore Ivan Jurić ha dichiarato di sentire la fiducia della proprietà. Alle ore 21:00, per la UEL, ecco Lazio-Porto (Pedro in campo dal 1') e, per la UECL, spazio ad APOEL-Fiorentina sul campo di Nicosia (Cipro).

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, giovedì 7 novembre 2024