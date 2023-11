Prima pagina Corriere dello Sport: “Ancora voi!”

In alto, sotto la testata, la presentazione di Milan-PSG e Lazio-Feyenoord, gare della 4^ giornata della Champions League 2023-2024 in programma stasera alle ore 21:00. Il Milan, in momento no, deve vincere per coltivare qualche speranza di accedere agli ottavi di finale del torneo. E, a quanto pare, presto riaccoglierà Zlatan Ibrahimović in società.