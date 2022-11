Prima pagina Corriere dello Sport: “La meglio Juventus”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, lunedì 7 novembre 2022. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicolaoggi, lunedì 7 novembre 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, celebra la vittoria della Juventus di Massimiliano Allegri nel Derby d'Italia. All'Allianz Stadium, infatti, la sfida contro l'Inter di Simone Inzaghi finisce 2-0 per i padroni di casa.

Un po' di sofferenza nel primo tempo, poi ripresa tutta bianconera. A segno due centrocampisti, Adrien Rabiot e Nicolò Fagioli, su due assist del serbo Filip Kostić. Quarta vittoria di fila per la Juve, che rivede, così, le posizioni nobili della classifica; quinta sconfitta in 13 gare, invece, per la squadra meneghina.

Si parla, poi, di Roma-Lazio, il Derby della Capitale: vince 0-1 la squadra di Maurizio Sarri con un gol di Felipe Anderson arrivato dopo un errore in disimpegno del difensore Roger Ibañez. I biancocelesti, ora, sono terzi in Serie A a pari punti con l'Atalanta. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, lunedì 7 novembre 2022