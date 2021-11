Prima pagina Corriere dello Sport: “La Juve con le unghie”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, domenica 7 novembre 2021. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, domenica 7 novembre 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il successo ( 1-0 ) della Juventus sulla Fiorentina allo 'Stadium'. Partita decisa da un guizzo di Juan Cuadrado al 91' con i viola che erano rimasti in dieci uomini per l'espulsione di Nikola Milenković .

In alto, sotto la testata, la presentazione di Milan-Inter, il derby di Milano che chiuderà la 12^ giornata di Serie A alle ore 20:45 a 'San Siro'. In Venezia-Roma, il tecnico giallorosso José Mourinho sembra intenzionato a spedire in panchina Nicolò Zaniolo, mentre in casa Napoli è gelo tra il Presidente Aurelio De Laurentiis e Lorenzo Insigne sul rinnovo di contratto del capitano azzurro. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).