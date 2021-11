Quotidiani sportivi, le prime pagine tra derby di Milano e vittoria Juve

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, in prima pagina, parla del derby di Milano, l'attesa sfida tra il Milan di Stefano Pioli e l'Inter di Simone Inzaghi. Confronto tra Zlatan Ibrahimović ed Edin Džeko, ma anche tra Sandro Tonali e Nicolò Barella. Parlano tanti ex protagonisti dei derby degli anni passati: Daniele Adani, ma anche Clarence Seedorf, che ha giocato la stracittadina con entrambe le maglie. Parola, poi, ad Arrigo Sacchi, Marcello Lippi ed Alberto Zaccheroni.