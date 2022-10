Prima pagina Corriere dello Sport: “Mou, una beffa”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, venerdì 7 ottobre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del k.o. interno ( 1-2 ) della Roma contro il Betis in Europa League . Giallorossi avanti con Paulo Dybala su calcio di rigore, poi rimontati da Guido Rodríguez e Luis Henrique . Nel finale espulso Nicolò Zaniolo . Beffata, dunque, la squadra di José Mourinho il quale ora, con il suo solito pragmatismo, dichiara apertamente di puntare al secondo posto nel girone.

Soltanto un pareggio, 0-0, per la Lazio di Maurizio Sarri in casa dello Sturm Graz. Bene, invece, la Fiorentina che, in Conference League, passa 0-3 a Edimburgo (Scozia) in casa degli Hearts of Midlothian. Reti di Rolando Mandragora e Christian Kouamé nel primo tempo, tris di Luka Jović nella ripresa.