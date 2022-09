Prima pagina Corriere dello Sport: “Macumbappé!”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, mercoledì 7 settembre 2022. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicolaoggi, mercoledì 7 settembre 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' in edicola stamattina, in prima pagina, apre con la sconfitta della Juventus in casa del PSG. Doppietta di uno scatenato Kylian Mbappé nel primo tempo, poi Weston McKennie accorcia le distanze nella ripresa.

Pareggia, 1-1, il Milan alla 'Red Bull Arena' di Salisburgo. Il gol di Alexis Saelemaekers pareggia quello di Noah Okafor, rimpianti rossoneri per il palo allo scadere di Rafael Leão.

Stasera, alle ore 21:00, toccherà all'Inter a 'San Siro' contro il Bayern Monaco, mentre saranno in 55mila allo stadio 'Diego Armando Maradona' per Napoli-Liverpool.

In alto, sotto la testata, si parla della fine della favola tra Siniša Mihajlović e il Bologna: esonero del tecnico serbo. In basso, si parla della qualificazione dell'Italia Femminile ai Mondiali di categoria. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

