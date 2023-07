Prima pagina Corriere dello Sport: “Osimhen? Una follia”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, venerdì 7 luglio 2023. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, venerdì 7 luglio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Victor Osimhen, centravanti del Napoli, corteggiato da molte big europee. Dieter Hoeness, dirigente del Bayern Monaco, giudica però "una follia" la richiesta di 180 milioni di euro avanzata dal Presidente Aurelio De Laurentiis per il bomber nigeriano.