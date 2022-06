Prima pagina Corriere dello Sport: “Inter, Inzaghi alla firma”

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Simone Inzaghi , allenatore dell' Inter , che a giorni prolungherà il suo contratto con i nerazzurri fino al 30 giugno 2024 . Il suo stipendio salirà da 4 a 5,5 milioni di euro netti a stagione: presto l'incontro con l'amministratore delegato Giuseppe Marotta . In arrivo Raoul Bellanova dal Cagliari , mentre Romelu Lukaku tiene duro e spera di poter tornare a Milano.

La Juventus riavrà Paul Pogba, ma non prima del prossimo mese di luglio. Su Ángel Di María, invece, occhio al Barcellona, che potrebbe soffiare il 'Fideo' ai bianconeri. Si parla, quindi, delle partite di Nations League. La Francia non va oltre l'1-1 in Croazia (gol di Adrien Rabiot per i transalpini); stasera toccherà all'Italia di Roberto Mancini, impegnata in casa contro l'Ungheria del C.T. Marco Rossi con Wilfried Gnonto titolare. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).