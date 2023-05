Prima pagina Corriere dello Sport: “Colpo di coda”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, domenica 7 maggio 2023. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, domenica 7 maggio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando delle vittorie di Milan e Inter contro Lazio e Roma nella sfida incrociata tra Milano e la Capitale .

La squadra di Stefano Pioli, a 'San Siro', liquida quella di Maurizio Sarri per 2-0 (in rete Ismaël Bennacer e Theo Hernández) mentre quella di Simone Inzaghi passa 0-2 allo stadio 'Olimpico' contro i giallorossi di José Mourinho (in gol Federico Dimarco e Romelu Lukaku).