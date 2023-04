Prima pagina Corriere dello Sport: “Forza Romelu”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, venerdì 7 aprile 2023. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicolaoggi, venerdì 7 aprile 2023. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Romelu Lukaku. In occasione, infatti, di Salernitana-Inter, partita della 29^ giornata di Serie A in programma oggi alle ore 17:00, 'Big Rom' sarà nuovamente titolare. Avrà la chance di mettersi alle spalle gli insulti razzisti rimediati all'Allianz Stadium in Coppa Italia.

Proprio per questi orrendi episodi, il Giudice Sportivo ha disposto la chiusura della curva della Juventus per la partita di campionato contro il Napoli e squalificato Juan Cuadrado per tre giornate. Andrea Abodi, Ministro dello Sport, ha duramente condannato qualsiasi forma di razzismo, chiedendo che le persone che si macchiano di ciò finiscano fuori dal calcio e agli stadi.

Silvio Berlusconi, ricoverato in terapia intensiva all'ospedale 'San Raffaele' di Milano per un'infezione polmonare, lotta da leone contro la leucemia cronica. La Procura Federale, invece, si muove per il nuovo filone delle plusvalenze dopo l'indagine aperta sui conti di Roma, Lazio e Salernitana.

Oggi, però, parola al campo: in Lecce-Napoli delle ore 19:00 tornerà Giacomo Raspadori e in Milan-Empoli delle ore 21:00 il tecnico rossonero Stefano Pioli farà tre cambi nella formazione. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, venerdì 7 aprile 2023