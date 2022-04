Prima pagina Corriere dello Sport: “Premier o Milan, la scelta di Dybala”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, giovedì 7 aprile 2022. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicolaoggi, giovedì 7 aprile 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il botto. Paulo Dybala, che dal prossimo 1° luglio non sarà più un giocatore della Juventus, libero sul mercato a parametro zero, sarebbe combattuto. Andare a giocare in Premier League, dove lo cercano Arsenal e Newcastle, o restare nella Serie A italiana, scegliendo, a sorpresa, il progetto del Milan?

Si parla, poi, della notte fantastica di Karim 'The Dream' Benzema, che, con una tripletta, ha deciso ieri sera Chelsea-Real Madrid 1-3, partita d'andata dei quarti di finale di Champions League. Caduta, 0-1, del Bayern Monaco di Julian Nagelsmann in casa del Villarreal (gol-vittoria per il 'Submarino Amarillo' del solito Arnaut Danjuma).

Stasera, in Conference League, si disputerà Bodø/Glimt-Roma, ma José Mourinho, tecnico giallorosso, ha lasciato a casa Nicolò Zaniolo. Tempi duri per lui nella Capitale. Infine, in casa Napoli, brutta notizia per Victor Osimhen, alle prese con un risentimento muscolare che potrebbe fargli saltare la sfida di campionato contro la Fiorentina. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, giovedì 7 aprile 2022

