Prima pagina Corriere dello Sport: “Colpo del Diavolo”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, lunedì 7 marzo 2022. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, lunedì 7 marzo 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del 'colpo del Diavolo'. Napoli-Milan , match Scudetto della 28^ giornata di Serie A , infatti, finisce 0-1 per i rossoneri di Stefano Pioli . Il blitz dello stadio 'Diego Armando Maradona' lo firma l'uomo dai gol pesanti, Olivier Giroud .

Il Milan, dunque, si conferma primo in graduatoria a +2 sull'Inter (che, però, deve recuperare una partita) mentre il Napoli sbaglia tutto. Vittoria di 'corto muso' anche per la Juventus di Massimiliano Allegri, che liquida lo Spezia in casa per 1-0 con la rete del ritrovato Álvaro Morata.