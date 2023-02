Prima pagina Corriere dello Sport: “EuroNapoli”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, martedì 7 febbraio 2023. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicolaoggi, martedì 7 febbraio 2023. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla del Napoli di Luciano Spalletti. Gli azzurri, infatti, dominano in Serie A e nessuno è come loro nelle Top 5 leghe d'Europa. Ecco perché possono sognare anche l'impresa in Champions League.

In uno dei due posticipi del lunedì della 21^giornata della Serie A 2022-2023 la Lazio di Maurizio Sarri non va oltre l'1-1 in casa del Verona, mentre la Sampdoria si fa raggiungere sul 2-2 a Monza in pieno recupero. Stasera il turno di campionato si concluderà con Salernitana-Juventus.

Il tecnico bianconero, Massimiliano Allegri, ha definito la sfida dello stadio 'Arechi' come uno scontro diretto, nella politica dei passettini che, inizialmente, dovrà portare la 'Vecchia Signora' prima alla salvezza e poi a tutto ciò che ne conseguirà. Quasi tutto fatto, infine, per il trasferimento di Nicolò Zaniolo dalla Roma al Galatasaray: firma imminente, i capitolini incassano 23 milioni di euro. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, martedì 7 febbraio 2023