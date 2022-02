Prima pagina Corriere dello Sport: “Juve nuova forza”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, lunedì 7 febbraio 2022. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la vittoria della Juventus per 2-0 in casa contro l'Hellas Verona dell'ex Igor Tudor. La squadra di Massimiliano Allegri conquista i tre punti grazie alle prime reti in maglia bianconera di Dušan Vlahović e Denis Zakaria. Ora la 'Vecchia Signora' è quarta in classifica: superata l'Atalanta, sconfitta 1-2 in casa dal Cagliari.