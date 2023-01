Prima pagina Corriere dello Sport: “Un abbraccio per sempre”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, sabato 7 gennaio 2023. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, sabato 7 gennaio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola dedica la prima pagina alla morte di Gianluca Vialli . L'ex attaccante di Sampdoria , Juventus e Nazionale Italiana è infatti scomparso ieri, all'età di 58 anni , al 'Royal Marsden Hospital' di Londra , dov'era ricoverato per cercare di contrastare con tutte le sue forze una letale malattia.

Roberto Mancini, suo ex compagno di squadra e amico di sempre, ha dichiarato di voler portare avanti il sogno che entrambi stavano coltivando. Nelle partite di Serie A, che ripartirà oggi con gli anticipi della 17^ giornata, verrà osservato un minuto di silenzio in sua memoria. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).