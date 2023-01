Quotidiani sportivi, le prime pagine: addio a Gianluca Vialli

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, sabato 7 gennaio 2023. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Gazzetta dello Sport La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, sabato 7 gennaio 2023

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola dedica la sua prima pagina alla prematura scomparsa di Gianluca Vialli, deceduto a 58 anni dopo aver trascorso gli ultimi cinque in lotta contro la malattia. Il ricordo dell'ex attaccante di Sampdoria, Juventus e Nazionale Italiana nelle parole di chi lo ha conosciuto. In particolare, in quelle del 'gemello' Roberto Mancini, l'amico di una vita. Inoltre, cronistoria dei successi riportati da calciatore e non soltanto.

Corriere dello Sport Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, sabato 7 gennaio 2023

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola dedica la prima pagina alla morte di Gianluca Vialli. L'ex attaccante di Sampdoria, Juventus e Nazionale Italiana è infatti scomparso ieri, all'età di 58 anni, al 'Royal Marsden Hospital' di Londra, dov'era ricoverato per cercare di contrastare con tutte le sue forze una letale malattia. Roberto Mancini, suo ex compagno di squadra e amico di sempre, ha dichiarato di voler portare avanti il sogno che entrambi stavano coltivando. Nelle partite di Serie A, che ripartirà oggi con gli anticipi della 17^ giornata, verrà osservato un minuto di silenzio in sua memoria.

Tuttosport Tuttosport, la prima pagina di oggi, sabato 7 gennaio 2023

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, è tutto per Gianluca Vialli, deceduto ieri a Londra, a 58 anni, dopo aver lottato a lungo contro il tumore al pancreas. Poche parole, in realtà, dal quotidiano torinese, ma piuttosto eloquenti. In copertina, infatti, un "Grazie. Di tutto", all'indirizzo di Vialli, immortalato mentre solleva al cielo dello stadio 'Olimpico' di Roma la Champions League vinta con la maglia della Juventus nel 1996. Si tratta anche dell'ultima Champions bianconera. Con la Juve Vialli ha disputato quattro stagioni (1992-1996), segnato 53 reti in 145 partite e vinto 5 trofei.