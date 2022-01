Prima pagina Corriere dello Sport: “La Befana è milanista”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, venerdì 7 gennaio 2022. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, venerdì 7 gennaio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola evidenzia come il Milan, nel giorno della Befana, esulti più di tutti, portandosi a -1 dalla capolista Inter, che a Bologna non ha giocato per volere della Asl. I rossoneri superano 3-1 la Roma, che si è lamentata per la direzione di gara dell'arbitro Daniele Chiffi e per le chiamate del V.A.R..