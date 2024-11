La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, mercoledì 6 novembre 2024. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 6 novembre 2024 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' apre con il successo del Milan sul Real Madrid per 3-1 in una serata che molti tifosi rossoneri non avrebbero mai pensato di poter vivere. A referto le reti di Malick Thiaw, Alvaro Morata e Tijjani Reijnders. Spazio però anche al Bologna, sconfitto da un solido Monaco, e alla Juventus, fermata sul pari dal Lille. Nella parte bassa si parla anche di Inter, con le parole di Simone Inzaghi verso l'Arsenal, e della decisione di Novak Djokovic di saltare le ATP Finals 2024.