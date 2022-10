Prima pagina Corriere dello Sport: Juve, l’Angel custode

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, giovedì 6 ottobre 2022. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, giovedì 6 ottobre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina del 'Corriere dello Sport', oggi in edicola, apre parlando della vittoria della Juventus conto il Maccabi Haifa in Champions League. 'L'Angel Custode' è un bel gioco di parole per celebrare i tre assist di un grande Angel Di Maria. Milan travolto dal Chelsea: pesante 3-0 che costa il primo posto nel girone, adesso di proprietà del Salisburgo, ieri vittorioso contro la Dinamo Zagabria.