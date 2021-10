Prima pagina Corriere dello Sport: “Rifacciamolo”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, mercoledì 6 ottobre 2021. La rassegna stampa con news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 6 ottobre 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'invito all'Italia di Roberto Mancini a superare nuovamente la Spagna di Luis Enrique dopo quanto accaduto agli ultimi Europei. Stasera, però, ore 20:45 a 'San Siro', in ballo c'è un posto nella finale di Nations League. Azzurri con qualche problema in attacco, si pensa che possa giocare Lorenzo Insigne come 'falso nueve' del 4-3-3.