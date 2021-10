Quotidiani sportivi, le prime pagine: stasera Italia-Spagna, carica azzurra

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le parole di Roberto Mancini in vista di Italia-Spagna di questa sera, ore 20:45, semifinale di Nations League in programma a 'San Siro'. Si parla, quindi, di calciomercato: la Fiorentina mette Dušan Vlahović all'asta, il Presidente Rocco Commisso sogna di incassare ben 90 milioni di euro. La Juventus lo sogna, ma c'è anche il Manchester City. Mentre è stato individuato il 'tifoso' reo degli insulti razzisti contro Kalidou Koulibaly, la 'rosea' ha fatto il punto sulla situazione di Milan e Inter. Dopo la sosta del campionato, il Diavolo recupererà i suoi bomber, Zlatan Ibrahimović ed Olivier Giroud. I nerazzurri, invece, finora si godono Edin Džeko. Flop, invece, l'ex milanista Hakan Çalhanoğlu.