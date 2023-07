Prima pagina Corriere dello Sport: “Gelo Morata”

In alto, sotto la testata, si parla del calendario della Serie A 2023-2024 e, in particolare, dell'avvio complicato sia per il Milan di Stefano Pioli sia per la Lazio di Maurizio Sarri. In discesa, invece, l'inizio di campionato per la Juventus di Massimiliano Allegri e per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini.