Prima pagina Corriere dello Sport: “Inter-Dybala, la via è stretta”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, mercoledì 6 luglio 2022. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicolaoggi, mercoledì 6 luglio 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Paulo Dybala, alla luce delle dichiarazioni rilasciate ieri da Giuseppe Marotta. L'amministratore delegato dell'Inter, infatti, sembra aver quasi scaricato la 'Joya'. In realtà, è solo in fase di attesa finché non andrà via Alexis Sánchez ed uno tra Edin Džeko e Joaquín 'Tucu' Correa. Con il Presidente Steven Zhang che, oltretutto, chiede all'argentino uno sconto sull'ingaggio. Milan e Roma, quindi, restano in agguato.

Alta tensione, a Trigoria, proprio tra la società giallorossa e Nicolò Zaniolo, che alla ripresa degli allenamenti non si è fermato con i tifosi. È in trattativa con la Juventus e i sostenitori capitolini non glielo perdonano. A Napoli, invece, esplode il caso Alex Meret: il portiere vuole andare via (c'è l'Empoli). Gli azzurri, quindi, pensano a Kepa Arrizabalaga.

Al Milan già si parla del dualismo tra Divock Origi e Olivier Giroud per il ruolo di centravanti, mentre, in casa Juve, Federico Chiesa spinge per il rientro. Chiusura con la Lazio e con la tregua, momentanea, tra il Presidente Claudio Lotito e il direttore sportivo Igli Tare. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, mercoledì 6 luglio 2022