Prima pagina Corriere dello Sport: “Capital League”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, sabato 6 maggio 2023. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, sabato 6 maggio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

L'edizione odierna del Corriere dello Sport apre con le sfide di campionato. Capital League. Alle 15 Sarri a casa Pioli, alle 18 Mou e 60 mila tifosi sfidano Inzaghi. Lazio e Roma contro lo strapotere di Milano: Champions in palio. Immobile tenta la fuga davanti a Leao. Dubbio Zaccagni: è pronto Pedro Marcos Antonio ancora titolare. "Grazie Aurelio, ora blinda Spalletti". L'appello dei napoletani a Dela nelle ore di una festa pazzesca. In basse si chiude con la F1. Leclerc, nuova rincorsa a Verstappen. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).