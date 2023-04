Prima pagina Corriere dello Sport: “Scandalo Lukaku”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, giovedì 6 aprile 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, è tornato sull'espulsione di Romelu Lukaku nel finale di Juventus-Inter, semifinale di andata di Coppa Italia. 'Big Rom' mandato fuori per doppia ammonizione all'Allianz Stadium, con il secondo cartellino giallo per 'eccesso di esultanza'. In realtà, stava zittendo i cori razzisti che gli arrivavano dagli spalti.