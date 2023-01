Prima pagina Corriere dello Sport: “Max da i numeri”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, venerdì 6 gennaio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Juventus: Max da i numeri. La Juve vola con la regola del 7: adesso fa davvero paura. Sotto si parla di arbitri: i talenti vanno tutelati. In alto il caso Umtiti, con la curva della Lazio chiusa per una giornata. A destra calciomercato: Bereszynski da Spaletti a ore firma e visita. Aouar corre verso il Milan. Blind-Sommer i colpi Bayern. Si chiude con la vicenda di Totti. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).