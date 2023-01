Quotidiani sportivi, le prime pagine: tanta Serie A, tra Juve e Milan

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, venerdì 6 gennaio 2023. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

Emiliano Guadagnoli

Gazzetta dello Sport La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, venerdì 6 gennaio 2023 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il Milan: "Occhio Napoli, arriviamo!". Pioli lancia la rimonta, sa come si fa. Accanto spazio alla Juventus: muro Juve e Max corre. La difesa imbattibile e il tesoro di Allegri. Sotto Inter: la Lu-La e super Dzeko. Inzaghi può scattare. A sinistra spazio al Napoli: qui ci vuole Raspadori. In basso i cori della curva Lazio contro Umtiti: punita con una giornata di squalifica, condannata anche dalla società.

Corriere dello Sport Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, venerdì 6 gennaio 2023 Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Juventus: Max da i numeri. La Juve vola con la regola del 7: adesso fa davvero paura. Sotto si parla di arbitri: i talenti vanno tutelati. In alto il caso Umtiti, con la curva della Lazio chiusa per una giornata. A destra calciomercato: Bereszynski da Spaletti a ore firma e visita. Aouar corre verso il Milan. Blind-Sommer i colpi Bayern. Si chiude con la vicenda di Totti.

Tuttosport Tuttosport, la prima pagina di oggi, venerdì 6 gennaio 2023 Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus: Chiesa e Di Maria, ci siamo anche noi. Sotto spazio al Milan: Colombo studia da Giroud, Maldini ha deciso di riportare a casa il giovane attaccante. Leao ore decisive per il rinnovo. Al centro l'intervista eclusiva al portiere Silvestri. Ansia Samp, futuro a rischio. Le parole di Handanovic all'arbitro. Cori razzisti a Umtiti, la Lazio si dissocia.