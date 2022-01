Prima pagina Corriere dello Sport: “Dimezzati dalle Asl”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, giovedì 6 gennaio 2022. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, giovedì 6 gennaio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il 20° turno di Serie A che, di fatto, sarà dimezzato per via dei provvedimenti delle locali Asl. Le quali, al momento, hanno impedito lo svolgimento di quattro partite. Si tratta di Atalanta-Torino, Bologna-Inter, Fiorentina-Udinese e Salernitana-Venezia. A rischio anche Juventus-Napoli.