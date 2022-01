Quotidiani sportivi, le prime pagine: Serie A funestata dal CoVid

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della 20^ giornata di Serie A funestata dal CoVid. Saltano, per via delle proibizioni delle Asl regionali, Atalanta-Torino, Bologna-Inter, Fiorentina-Udinese e Salernitana-Venezia. Si giocano le altre sei partite, ma con tante squadre falcidiate dal coronavirus. In Milan-Roma, per esempio, Stefano Pioli perde mezza difesa; in Juventus-Napoli, partenopei fortemente rimaneggiati. Si parla, poi, del ricovero in ospedale di Antonio Cassano (che assicura di stare bene) e del calciomercato invernale. La Fiorentina, infatti, ha preso l'ex rossonero Krzysztof Piątek dall'Hertha Berlino, mentre l'Inter è tornata su Layvin Kurzawa, terzino sinistro del PSG.