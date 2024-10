Prima pagina Corriere dello Sport: “Napoli al bacio”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, sabato 5 ottobre 2024 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del Napoli di Antonio Conte che, in uno dei due anticipi del venerdì della 7^ giornata della Serie A 2024-2025, ha superato per 3-1 il Como di Cesc Fàbregas allo stadio 'Maradona'. In rete tre nuovi acquisti: Scott McTominay, Romelu Lukaku (su calcio di rigore) e David Neres.