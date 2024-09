Prima pagina Corriere dello Sport: “Milan-Theo Hernández, altro nodo”

Spazio, poi, ad una ricorrenza significativa in casa Napoli. Domani, infatti, saranno ben 20 anni da quando Aurelio De Laurentiis ha rilevato il club campano. Lo prese versando 32,1 milioni di euro alla curatela fallimentare. Da allora, ha ingaggiato 12 allenatori e comprato 173 giocatori. Ma anche vinto uno Scudetto, quattro coppe e per 17 volte è andato in Europa.

Colpo di calciomercato della Roma, che ha messo sotto contratto per un anno lo svincolato Mats Hummels, classe 1988, difensore centrale tedesco mentre il Milan dovrà presto sciogliere il nodo del rinnovo del contratto di uno scontento Theo Hernández.

Consegnate le liste per la UEFA Europa League e nessuna sorpresa in casa Lazio. Dentro Pedro, tagliato Gaetano Castrovilli. Al Galatasaray, intanto, Mauro Icardi accoglie l'ultimo arrivo in casa giallorossa, il bomber nigeriano Victor Osimhen, con un post sui social.

Infine, spazio a Francia-Italia, partita in programma domani, venerdì 6 settembre, alle ore 20:45 al 'Parco dei Principi' di Parigi e valida per la nuova edizione della Nations League. Gli Azzurri del Commissario Tecnico Luciano Spalletti vanno verso il cambio modulo e il passaggio al 3-5-2. In attacco, coppia Mateo Retegui - Giacomo Raspadori.

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, giovedì 5 settembre 2024