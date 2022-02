Prima pagina Corriere dello Sport: “La finale di San Siro”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, sabato 5 febbraio 2022. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, sabato 5 febbraio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Inter-Milan, il derby di Milano di questo pomeriggio alle ore 18:00, definendolo "la finale di San Siro". In caso di vittoria, infatti, l'Inter di Simone Inzaghi può prendere il largo e mettere le mani sullo Scudetto; in caso di vittoria del Milan, invece, i giochi resterebbero aperti in vetta alla classifica di Serie A.