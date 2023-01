Prima pagina Corriere dello Sport: “Dzeko lo riapre”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, giovedì 5 gennaio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Inter-Napoli 1-0, il big match della 16^ giornata della Serie A 2022-2023 disputatosi a 'San Siro'. Il colpo di testa di Edin Džeko nel secondo tempo, di fatto, riapre i giochi in vetta al campionato. Prima sconfitta stagionale per la squadra di Luciano Spalletti.