Quotidiani sportivi, le prime pagine: Inter batte Napoli, sale la Juve

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, giovedì 5 gennaio 2023. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Gazzetta dello Sport La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, giovedì 5 gennaio 2023

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il successo dell'Inter di Simone Inzaghi sul Napoli di Luciano Spalletti. Vittoria 1-0 dei nerazzurri, firmata da un colpo di testa di Edin Džeko nella ripresa. Si avvicinano alla vetta il Milan, che passa 1-2 in casa della Salernitana con i gol di Rafael Leão e Sandro Tonali e la Juventus, vincente nel recupero in casa della Cremonese (0-1) con una punizione di Arkadiusz Milik. Vincono Roma (1-0 sul Bologna), Sampdoria (1-2 sul campo del Sassuolo) e Lecce (2-1 sulla Lazio, brutti cori razzisti degli ospiti contro Samuel Umtiti). Indagato dall'antiriciclaggio Francesco Totti per bonifici sospetti a tre casinò.

Corriere dello Sport Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, giovedì 5 gennaio 2023

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Inter-Napoli 1-0, il big match della 16^ giornata della Serie A 2022-2023 disputatosi a 'San Siro'. Il colpo di testa di Edin Džeko nel secondo tempo, di fatto, riapre i giochi in vetta al campionato. Prima sconfitta stagionale per la squadra di Luciano Spalletti. Si riavvicina il Diavolo: in Salernitana-Milan 1-2 decidono Rafael Leão e Sandro Tonali. Ora i rossoneri sono a -5 dal primato. Risale anche la Juventus, che vince 0-1 allo 'Zini' contro la Cremonese con un gol di Arkadiusz Milik su calcio di punizione in pieno recupero: bianconeri a -7 dai partenopei. Infine, aperta un'indagine su Francesco Totti per bonifici effettuati a dei casinò.

Tuttosport Tuttosport, la prima pagina di oggi, giovedì 5 gennaio 2023

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'urlo di Arkadiusz Milik. Del bomber polacco, infatti, il calcio di punizione che decide Cremonese-Juventus 0-1 allo 'Zini' nel recupero della partita. Bianconeri, ora, a -7 dal Napoli di Luciano Spalletti, sconfitto a 'San Siro' dall'Inter. Nerazzurri vittoriosi - e di nuovo nel giro Scudetto - con il gol di Edin Džeko. Spazio, poi, alla vittoria del Milan in casa della Salernitana: 1-2, firmato da Rafael Leão e Sandro Tonali. I rossoneri non vogliono abdicare nella lotta al titolo. Soltanto un pareggio, con tante polemiche, per il Torino in casa contro l'Hellas Verona (1-1): critiche del quotidiano torinese al Presidente Urbano Cairo. Vince la Roma, 1-0 sul Bologna, perde la Lazio, 2-1 sul campo del Lecce. Vergognosi i cori razzisti dei tifosi ospiti all'indirizzo di Samuel Umtiti.