Prima pagina Corriere dello Sport: “Il Milan travolge il Sassuolo”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 4 dicembre 2024 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la polemica a distanza tra Antonio Conte, allenatore del Napoli e Giuseppe Marotta, Presidente dell'Inter. I due si conoscono bene per aver lavorato prima alla Juventus per tre stagioni (2011-2014), poi proprio all'Inter per altre due (2019-2021).