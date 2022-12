Prima pagina Corriere dello Sport: “Leo gratias”

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Lionel Messi, autore del gol che ha sbloccato il risultato ieri sera in Argentina-Australia. Partita numero 1000 in carriera per la 'Pulce' ed ennesima rete decisiva per lui. Nei quarti di finale dei Mondiali in Qatar, ora, l'Albiceleste del C.T. Lionel Scaloni incontrerà l'Olanda di Louis van Gaal, che ieri ha superato per 3-1 gli U.S.A..