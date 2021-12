Prima pagina Corriere dello Sport: “Sabato Scudetto: Mou è il giudice”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, sabato 4 dicembre 2021. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, sabato 4 dicembre 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Roma-Inter , partita delle ore 18:00 allo stadio 'Olimpico'. Che sia proprio José Mourinho , l'uomo del Triplete nerazzurro ed oggi allenatore giallorosso, a fermare la marcia della squadra di Simone Inzaghi verso il titolo?

Si parla, quindi, della famosa carta tra la Juventus e Cristiano Ronaldo divenuta oggetto di indagine nell'ambito dell'inchiesta 'Prisma' della Procura di Torino. Nuove perquisizioni in casa bianconera ed altro indagato.

Oggi, in Serie A, si giocano anche Milan-Salernitana (il Diavolo prepara il debutto di Pietro Pellegri dal 1') e Napoli-Atalanta, con gli azzurri di Luciano Spalletti decimati dalle assenze. Domani Sampdoria-Lazio: se Roberto D'Aversa non vince, salta ed arriva Dejan Stanković. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).